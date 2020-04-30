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رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا


أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الخميس، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين إن "الفحص الطبي الخاص ب‍فيروس كورونا المستجد والذي خضع له أعطى نتائج إيجابية".

وأكد رئيس الوزراء الروسي أنه سيخضع للعزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض.

وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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