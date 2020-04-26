الجيش الإيراني يكشف تفاصيل "إنجاز كبير" تحقق للمرة الأولى

أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، أن "الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور" استعرض أبعادا جديدة من قدرات إيران الدفاعية.

وبعث اللواء رشيد، رسالة إلى قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، هنأه فيها بمناسبة الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال إنه "وعلى أعتاب شهر الضيافة الإلهية وذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية، فإن نجاح الجنود المضحين للجمهورية الإيرانية في إطلاق القمر الصناعي "نور" الباعث على الفخر والذي يعد إنجازا وطنيا كبيرا وتطورا جديدا على الصعيد الفضائي للبلاد، قد استعرض أبعادا جديدة من قدرات البلاد الدفاعية وإطلاق التحدي أمام الاعداء.

واعتبر قائد مقر "خاتم الأنبياء" أن "ما يضاعف الشعور بالفخر هو أن هذا الإنجاز الكبير تحقق للمرة الأولى وباستخدام صاروخ حامل للأقمار الصناعية مصنع على يد العلماء والباحثين في الحرس الثوري".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس الأربعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح، وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على ارتفاع 425 كم من سطح الأرض.