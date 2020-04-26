الصين: مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بكورونا

أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن جميع مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي تفشى منها فيروس كورونا الجديد، باتت خالية من أي إصابة بالفيروس الذي انتشر في جميع أنحاد العالم.

وقال مسؤول صيني في مجال الصحة، في تصريح للصحفيين الأحد، إن مستشفيات مدينة ووهان، مركز إقليم هوبي، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بـفيروس كورونا الجديد.

وذكر المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، في إفادة صحفية "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19، في ووهان "صفرا"، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا للإحصائيات، فقد سجلت مدينة ووهان 46452 حالة إصابة، أو 56 في المئة من إجمالي الإصابات على مستوى الصين، كما شهدت وفاة 3869 مواطنا، أو ما يمثل 84 في المئة من وفيات كوفيد-19 على مستوى البلاد.

وكانت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية أظهرت، اليوم الأحد، أن الصين سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أبريل مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون أن تسجل أي حالة وفاة.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة 6 حالات منقولة محليا من بينها 5 حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرقي البلاد.

وأظهرت بيانات اللجنة أن الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين، حتى الآن، 82827 حالة، إضافة إلى 4632 حالة وفاة.