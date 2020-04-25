ارتفاع وفيات كوفيد-19 في الهند إلى 775 والإصابات 24506

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 52 حالة وفاة جديدة و1054 إصابة جديدة بكوفيد-19 منذ مساء أمس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 775 وإجمالي حالات الإصابة إلى 24506.

وقال مسؤولون إن 5063 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالاتهم، وبلغ عدد حالات الإصابات النشطة في البلاد 18668.

ويمثل اليوم السبت اليوم الـ32 من الإغلاق الجاري حاليا بعد تمديده حتى 3 مايو.

من ناحية أخرى، سمحت الحكومة الفيدرالية الهندية بفتح المحال داخل الأحياء ومحال البيع المستقلة، بما فيها تلك الواقعة في المجمعات السكنية داخل مناطق البلديات.

وقد أنهى هذا الأمر، الذي صدر في وقت متأخر من الليل عن وزارة الداخلية، التصنيف الضروري وغير الضروري وسمح للمحال التي تبيع جميع أنواع السلع بفتح أبوابها، ما أعطى نوعا من الراحة لعامة الناس بوجه عام.

ولكن المتاجر في الأسواق، ومراكز التسوق ذات العلامات المتعددة والعلامة الفردية والكائنة في مناطق البلديات ستظل مغلقة حتى 3 مايو المقبل.