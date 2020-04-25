الصفحة الدولية

ايران: مستعدون لاستهداف 400 هدف امريكي لو تم الرد على قصف عين الاسد


اعلن قائد الذراع الجوية للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاج زادة، أن قواته مستعدة لمهاجمة مئات الأهداف الأميركية إذا تصاعد التوتر إلى صراع أوسع نطاقاً.

وقال زادة خلال لقاء صحفي عقب إطلاق الحرس الثوري قمرا صناعيا عسكريا، إن "قوات الحرس الثوري كانت مستعدة لهجوم أوسع إذا ردت الولايات المتحدة على قصف عين الأسد".

واضاف زادة "كنا مستعدين لمهاجمة 400 هدف أميركي"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الطريقة التي تخطط فيها إيران لضرب هذه الأهداف، أو أماكنها.

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد غارة أميركية بطائرة بدون طيار قتل فيها الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب أمين عام الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في بداية كانون الثاني، ردا على قصف صاروخي قامت به جماعات مسلحة استهدف قاعدة أميركية في الأنبار.

وردت إيران بقصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار بعدد من الصواريخ الباليستية.

واختار البيت الأبيض عدم الرد بعد الضربات، على الرغم من أن ترامب كان قد هدد في السابق بمهاجمة 52 هدفًا إيرانيًا.

وخلال إطلاق الصواريخ، أسقط الحرس الثوري طائرة مدنية أوكرانية خارج طهران، ولقي جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا مصرعهم.

وارتفعت التوترات بعد أن اعترضت زوارق الحرس الثوري الإيراني سفنا حربية أميركية في الخليج، ودفع الحادث ترامب إلى أن يأمر البحرية "بتدمير" أي زوارق إيرانية تضايق السفن الأميركية.

بعدها هدد قائد الحرس الثوري حسين سلامي بمهاجمة أي قوات أميركية في الخليج

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران: مستعدون لاستهداف 400 هدف امريكي لو تم الرد على قصف عين الاسد
الصحة العالمية تصدر توضيحاً جديداً بشأن مصابي كورونا
ترامب يثير الجدل مجدداً: الحقن بالمطهرات يعالج مرضى كورونا! والأطباء يحذرون
مصانع ديتول ردا على ترامب بشأن علاج كورونا: أرجوكم لا تشربوا معقماتنا
باحثون يكتشفون عقاراً قد يستطيع مكافحة كورونا
حاكم نيويورك: الباب الخلفي هو ما أتى لنا بكورونا وليس الصين
الاشتباه بإصابة العشرات من أفراد طاقم مدمرة أمريكية بكورونا
السعودية تسجّل ست وفيات جديدة بكورونا
كورونا.. توقع بوصول وفيات الولايات المتحدة الى 50 ألفاً
بالفيديو ..... ترامب يطالب بحقن الجسم بالمعقمات كالكحول والكلور للوقاية من فايروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك