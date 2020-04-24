حاكم نيويورك: الباب الخلفي هو ما أتى لنا بكورونا وليس الصين

قال حاكم نيويورك، أندرو كومو، مساء اليوم الجمعة 24 أبريل/نيسان، إن ما وصفه بـ"الباب الخلفي" هو ما أتى بفيروس كورونا المستجد إلى الولاية الأمريكية.

وأشار كومو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" إلى أن سلالات فيروس كورونا المستجد، التي أصابت سكان ولاية نيويورك جاءت من أوروبا وليس من الصين.

وقال حاكم نيويورك: "فرضنا حظرا مبكرا على المسافرين من الصين، لوقف انتشار الفيروس".

وأردف قائلا "أغلقنا الباب الأمامي لقدوم فيروس كورونا مع حظر السفر الصيني، وهو أمر كان سليما، لكننا وقعنا في خطأ فادح، بتركنا الباب الخلفي مفتوحا بعدم حظر السفر من أوروبا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.