الصفحة الدولية

وزير الدفاع الإيراني يرد على تهديد ترامب... قواتنا المسلحة جاهزة


أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الخميس، استعداد القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي تهديد في المستقبل.

وقال العميد حاتمي، خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي ب‍وزارة الدفاع الذي عقد لدراسة سبل تحقيق شعار العام الجاري "نهضة الإنتاج"، على دراسة سبل تحقيق هذا الشعار في الصناعة الدفاعية وضرورة الاستفادة اللازمة من جميع الآليات والطاقات المتاحة في البلاد والقوات المسلحة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشدد وزير الدفاع الإيراني على "ضرورة توطين جميع القطع والمعدات والاستفادة من طاقات المراكز المعرفية للجامعات والمراكز العلمية والتعامل المؤثر مع الصناعات الانتاجية في البلاد".

واعتبر "الاهتمام الجاد بالمنتوجات الاستراتيجية في المجالات العسكرية كالمنظومات الصاروخية والقتال البحري والبري والجوي والحرب الإلكترونية ومنظومات الدفاع الجوي وإنتاج المعدات الذكية، من أولويات الصناعة الدفاعية في عام "نهضة الإنتاج".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن سفن البحرية الأمريكية، ستطلق النار على الزوارق الإيرانية من الماء إذا اقتربت منها.

وقال ترامب "لن ندافع عن ذلك. إذا فعلوا ذلك فإنهم يعرضون سفننا وأطقمنا وبحارتنا العظماء للخطر، لن أدع ذلك يحدث، سوف يطلقون النار عليهم من الماء".

وأضاف "هذا تهديد عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفا".

فيما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي في تصريحات لوكالة "إيسنا" الطلابية الإيرانية "بدلاً من التسلط والتنمر على الآخرين، يجب على الأمريكيين إنقاذ قواتهم المصابة بفيروس كورونا المستجد، وإخراجهم من منطقة غرب آسيا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظريف لترامب: لا تطلق تهديدات يحبذها ارهابيو صدام
وزير الدفاع الإيراني يرد على تهديد ترامب... قواتنا المسلحة جاهزة
أميركا تجدد اتهامها للصين بشأن كورونا
فرنسا تستعد لرفع الحجر الصحي تدريجيا ابتداء من 11 مايو
11 ألف ضحية... شبيه كورونا يفتك بالطيور ويجعلها لا تهرب من الخطر
واشنطن تطالب بكين بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية
بالأرقام .. كورونا يواصل الانتشار عالميا
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 46 ألفاً
تحذيرات دولية من كارثة إنسانية على الأبواب جراء فيروس كورونا
طهران ترد على تهديد ترامب بشأن تدمير الزوارق الإيرانية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك