وزير الدفاع الإيراني يرد على تهديد ترامب... قواتنا المسلحة جاهزة

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الخميس، استعداد القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي تهديد في المستقبل.

وقال العميد حاتمي، خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي ب‍وزارة الدفاع الذي عقد لدراسة سبل تحقيق شعار العام الجاري "نهضة الإنتاج"، على دراسة سبل تحقيق هذا الشعار في الصناعة الدفاعية وضرورة الاستفادة اللازمة من جميع الآليات والطاقات المتاحة في البلاد والقوات المسلحة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشدد وزير الدفاع الإيراني على "ضرورة توطين جميع القطع والمعدات والاستفادة من طاقات المراكز المعرفية للجامعات والمراكز العلمية والتعامل المؤثر مع الصناعات الانتاجية في البلاد".

واعتبر "الاهتمام الجاد بالمنتوجات الاستراتيجية في المجالات العسكرية كالمنظومات الصاروخية والقتال البحري والبري والجوي والحرب الإلكترونية ومنظومات الدفاع الجوي وإنتاج المعدات الذكية، من أولويات الصناعة الدفاعية في عام "نهضة الإنتاج".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن سفن البحرية الأمريكية، ستطلق النار على الزوارق الإيرانية من الماء إذا اقتربت منها.

وقال ترامب "لن ندافع عن ذلك. إذا فعلوا ذلك فإنهم يعرضون سفننا وأطقمنا وبحارتنا العظماء للخطر، لن أدع ذلك يحدث، سوف يطلقون النار عليهم من الماء".

وأضاف "هذا تهديد عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفا".

فيما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي في تصريحات لوكالة "إيسنا" الطلابية الإيرانية "بدلاً من التسلط والتنمر على الآخرين، يجب على الأمريكيين إنقاذ قواتهم المصابة بفيروس كورونا المستجد، وإخراجهم من منطقة غرب آسيا".