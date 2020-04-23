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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 46 ألفاً


أظهر إحصاء اعلنته وكالة "رويترزط، الاربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 46 ألفاً بعد زيادة شبه قياسية في عدد الوفيات المسجل أمس الثلاثاء.

ويقول معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، التي غالبا ما يستند إليها البيت الأبيض، إن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة سيصل إلى 66 ألفا بحلول الرابع من آب، وهو تقدير أعلى من التقدير السابق الذي توقع وفاة 60 ألفا.

ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 50 ألفا في وقت لاحق هذا الأسبوع، في حال استمرت الوفيات في على هذا النحو.

من جانب آخر، أفاد مسؤولون بقطاع الصحة في كاليفورنيا بعد تشريح جثتين أن أول وفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وقعت قبل أسابيع مما كان يعتقد سابقا. وأضافوا أن أول وفاة كانت في السادس من شباط وليس في 29 شباط.

وتصاعد عدد الوفيات في الأسابيع التالية ليكون الأعلى في العالم. وزاد عدد الوفيات في الولايات المتحدة أمس بواقع 2792 ليقترب من أعلى رقم سجل في يوم واحد وكان 2806 يوم 15 نيسان

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