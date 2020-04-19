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السلطات الصينية تبدأ تحقيقا مع نائب وزير الأمن العام


أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أنها بدأت تحقيقا رسميا مع نائب وزير الأمن العام في البلاد، سون لي تزيون، في إطار قضية "انتهاك كبير للقانون". 

وأفادت لجنة الدولة للرقابة، وهي أعلى هيئة خاصة بمكافحة الفساد في الصين، في بيان نشرته اليوم على موقعها، بأنها فتحت تحقيقا رسميا مع سون لي تزيون، على ذمة الاشتباه في إقدامه على "انتهاكات كبيرة للنظام والقانون".

ويجري التحقيق بمشاركة كل من لجنة الدولة للرقابة والهيئة المركزية لرصد مخالفات النظام في الحزب الشيوعي الصيني.

ولم تذكر اللجنة أي تفاصيل أخرى حول القضية وما إذا كانت مرتبطة بجائحة فيروس كورونا التي انتشرت من الصين.  

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