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ظريف يرد على مقترح ترامب تزويد إيران بأجهزة التنفس الاصطناعي


رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتزويد الجمهورية الإسلامية بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكتب ظريف في صفحته على "تويتر" اليوم الأحد: "ستصدر إيران أجهزة للتنفس الاصطناعي في غضون بضعة أشهر، الرئيس ترامب، كل ما عليك فعله هو التوقف عن التدخل في شؤون شعبنا وخاصة شأني..وصدقني نحن لا نقبل نصيحة أي سياسي أمريكي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، أنه سيرسل أجهزة تنفس صناعي إلى إيران "إذا كانت تريدها".

وقال ترامب في تصريح لقناة "فوكس نيوز" حينها، إن الولايات المتحدة "تساعد عددا من البلدان في مواجهة فيروس كورونا، وسنساعد إيران إذا كانت تريد ذلك".

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 5 آلاف و118، إثر تسجيل 87 حالة في آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم، إن عدد المصابين بالفيروس في بلاده وصل إلى 82 ألفا و211.

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