ألمانيا تعلن موعد استئناف المدارس لنشاطها

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، أن المدارس ستستأنف نشاطها في الرابع من مايو/أيار المقبل، إذا استمر احتواء وباء كورونا المستجد في البلاد.

وقالت ميركل أيضًا إن السلطات "ستوصي" بوضع كمامات الحماية في وسائل النقل العام وداخل المتاجر.

كما أوضحت أنه سيتم تخفيف القيود بدءا من 20 نيسان/أبريل، على أن يترجم ذلك خصوصًا بإعادة فتح عدد من المتاجر، مشيرة إلى "نجاح مرحلي هش" سجلته البلاد في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للعلوم بألمانيا "ليوبولدينا" أوصت، أمس الاثنين، بإعادة فتح المدارس الابتدائية أولا، لأن الأطفال الأصغر سنا يعتمدون بشكل أكبر على التوجيه والدعم الشخصي.

وأكد رئيس المعهد الألماني أنه ليس هناك أية إشارات حتى الآن على أنه تم احتواء فيروس كورونا في ألمانيا، ولكنه أشار إلى أنه تم النجاح في إبطاء مساره، لاسيما من خلال الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة والرعاية الصحية، وقال: "يتعين علينا مواصلة الالتزام بهذا الانضباط".

في المقابل، تم تمديد حظر التجمعات الكبيرة من مثل البطولات الرياضية والحفلات الموسيقية حتى 31 آب/أغسطس، وفق ما أوردت وثيقة أعدتها ميركل وحكام الولايات الألمانية الـ16 ووزعت على الصحافيين.