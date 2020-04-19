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لاريجاني يهنئ نظيره الصيني بنجاح بكين في إحتواء كورونا وتحولها إلى نموذج يحتذى به


هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي نظيره الصيني ردا على رسالته، بنجاح بكين في إحتواء فايروس كورونا وتحولها إلى نموذج يحتذى به في هذا المجال.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وردا على رسالة بعثها نظيره الصيني، لي جان شو، والتي أعرب فيها عن مواساته مع الشعب الإيراني إثر إنتشار فايروس كورونا، وتمنياته بالشفاء للاريجاني إثر إصابته بكورونا، قدم التهنئة بنجاح الصين في إحتواء هذا الوباء وتحولها إلى نموذج في مؤثر في هذا المجال.

وأعرب لاريجاني عن تقديره لنظيره الصيني على رسالته، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية وبتمتعهما بالثقافة الغنية والماضي الحضاري، يحظيان بمكانة ودور هام في التطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف لاريجاني، إن ايماننا المشترك بأن تنمية التعاون الودي الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، هي من المبادئ الإستراتيجية للسياسة الخارجية لكلا البلدين، كما أن مجلس الشورى الإسلامي يدعم أي خطوة لترسيخ وتعزيز هذه العلاقات الإستراتيجية الودية ويساندها.

وأعرب لاريجاني عن التقدير للمساعدات الإنسانية الطبية التي أرسلتها الصين إلى إيران لمكافحة مرض كوفيد19 والحيلولة دون إنتشاره في البلاد، مؤكدا أن هذه المساعدات كان لها دور هام في المساعدة في  إحتواء هذا المرض.

وتمنى رئيس مجلس الشورى الإسلامي التوفيق لنظيره الصيني ونواب البرلمان والحكومة والتنمية والتطور لشعب الصين الصديق.

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لاريجاني يهنئ نظيره الصيني بنجاح بكين في إحتواء كورونا وتحولها إلى نموذج يحتذى به
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