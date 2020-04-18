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جونسون تواصل مع وزراء بريطانيين خلال تعافيه من كورونا


أكد وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وحسب "رويترز"، أضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة "إنه يستريح ويتعافى في تشيكرز ويتبع نصائح طبيبه. لقد تواصل مع وزراء لكن أغلب الاتصالات كانت مع مكتبه الخاص هنا في داونينغ ستريت".

وسجلت بريطانيا، اليوم السبت، 888 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليناهز إجمالي الوفيات 15500 حالة، فيما تم تسجيل أكثر من 5500 إصابة جديدة منذ الأمس.

وأفاد بيان لوزارة الصحة البريطانية اليوم أنه "تم تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19" ليرتفع الإجمالي إلى 15464 حالة".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 5526 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 114217"، ما يشير إلى استقرار المعدل اليومي للإصابات والوفيات وإن ظل مرتفعا نسبيا.

يذكر أن بريطانيا قررت، الخميس الماضي، الاستمرار العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل، بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي لحالة الإغلاق.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الخميس الماضي، إن المملكة المتحدة تقترب على الأرجح، من ذروة الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، لكن من السابق لأوانه إزالة الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في البلاد بسبب الوباء.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قد خضع للعلاج من الوباء لعدة أيام بأحد المستشفيات.

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