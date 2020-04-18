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ترودو يعلن استمرار إغلاق الحدود بين كندا وأمريكا لمدة 30 يوما أخرى


قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الولايات المتحدة وكندا اتفقتا على إبقاء حدودهما مغلقة أمام السفر غير الضروري لمدة 30 يومًا أخرى.

وحسب "أسوشيتد برس" قال ترودو إن الإجراء سيبقي الناس على جانبي الحدود في أمان وسط الوباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي إن الحدود بين الولايات المتحدة وكندا ستكون من بين الحدود الأولى التي يتم فتحها، وقال إن الولايات المتحدة وكندا تعملان بشكل جيد في التعامل مع الوباء.

ولدى الولايات المتحدة حالات مؤكدة ووفيات بسبب COVID-19 أكثر من أي بلد في العالم.

واتفقت الولايات المتحدة وكندا الشهر الماضي على قصر المعابر الحدودية على السفر الضروري وسط الوباء، لكن هذه الاتفاقية كان من المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع المقبل. وما يقرب من 200،000 شخص يعبرون الحدود يوميًا في الأوقات العادية.

وإن سائقي الشاحنات والكنديين الذين يعيشون في الولايات المتحدة لجزء من العام ويعودون إلى كندا هم من بين أولئك المعفيين من حظر السفر الحالي.

وترسل كندا 75٪ من صادراتها إلى الولايات المتحدة وحوالي 18٪ من الصادرات الأمريكية تذهب إلى كندا.

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