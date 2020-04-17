وزير الصحة الألماني يعلن السيطرة على انتشار الفيروس في البلاد

اعلن وزير الصحة الألماني، الجمعة، أن انتشار فيروس كورونا في البلاد "تحت السيطرة".

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا إلى أكثر من 3380 إصابة، فإن البيانات الألمانية الرسمية تشير إلى تراجع معدلات انتقال العدوى في البلاد.

فقد أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 3380 حالة ليصل العدد الإجمالي من الإصابات إلى 133830 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 299 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات بوباء "كوفيد-19" إلى 3868 حالة وفاة.