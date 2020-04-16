منظمة الصحة العالمية تختبر ثلاثة لقاحات لكورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية دخول ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس كورونا مرحلة التجارب السريرية، بالتوازي مع تطوير أخرى.

وفي مؤتمر صحفي عقد ب‍جنيف، كشف المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن دخول ثلاثة لقاحات مضادة لجائحة كورونا مرحلة التجارب السريرية، فضلا عن وجود أخرى قيد التطوير.

وقال إن "منظمة الصحة العالمية لا تقاتل فقط كوفيد 19، ولكننا نعمل على علاج شلل الأطفال والحصبة والملاريا والإيبولا وفيروس نقص المناعة المكتسبة، وكذلك السل وسوء التغذية والسرطان والسكري وأمراض الصحة النفسية وعدة أمراض أخرى. كما نعمل مع الدول من أجل تعزيز أنظمتها الصحية وتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة".

وفي السياق، أعلنت مجموعتا الأدوية العملاقتان سانوفي و"غلاكسو سميث كلاين" الثلاثاء عزمهما توحيد جهودهما لتطوير لقاح ضد الفيروس، وأنهما تأملان في أن تتمكنا بفضل هذا التعاون من تحقيق نتيجة بحلول عام 2021.