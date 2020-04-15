حاكم نيويورك: انخفاض أعداد المصابين بكورونا في المستشفيات لليوم الثاني

أكد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات قد انخفض لليوم الثاني على التوالي.

وأشار كوومو خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، إلى أنه تم نقل ما مجموعه 18335 مصابا بفيروس كورونا إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن هذا العدد انخفض بالمقارنة مع يوم أمس حين كان عند مستوى 18697 شخصا.

وأكد كوومو أنه سيعيد فتح اقتصاد نيويورك ابتداء من مشاريع الأعمال الحيوية وتلك التي ستكون مخاطر انتشار كورونا فيها أقل من الأخرى.

وأضاف أنه لا يعتقد أن الأزمة ستنتهي قبل تطوير اللقاح، الأمر الذي قد يستغرق ما بين 12 و18 شهرا.

ودعا كوومو الحكومة الفدرالية إلى الإسراع بإجراء الفحوصات على نطاق واسع، معتبرا أن هذا الأمر ضروري لإعادة فتح الاقتصاد. وقال: "لا نستطيع إجراء الفحوصات ومتابعة الأوضاع بدون دعم من السلطات الفدرالية".

وذكر الحاكم أنه سيرسل 100 جهاز للتنفس الاصطناعي إلى ولاية ميشيغان و50 جهازا إلى ولاية ماريلاند لمساعدتهما في محاربة فيروس كورونا.

وأكد أنه سيوقع مرسوما يلزم السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، حيث لا يمكن ضمان التباعد الاجتماعي.

وفي ولاية نيوجيرسي المجاورة، أعلن حاكم الولاية فيل ميرفي عن تسجيل 2625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 71030 حالة.

وتم تسجيل 351 وفاة جديدة في نيوجيرسي، حيث بلغ إجمالي الوفيات 3156 حالة.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد إصابات ووفيات كورونا وتعتبر نيويورك البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس في البلاد.