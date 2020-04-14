الصحة العالمية: لم نصل بعد إلى ذروة تفشي فايروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن 90% من الإصابات بفايروس كورونا تأتي من أوروبا وأميركا، مشيرةً إلى عدم الوصول إلى ذروة تفشي الوباء بعد.

وتوقعت الصحة العالمية، على لسان المتحدثة باسمها، ألا يتم التوصل إلى لقاح ل‍فيروس كورونا قبل 12 شهراً، مؤكدة: "لم نصل بعد إلى ذروة الوباء"، بحسب "العربية".

وأضافت أن "90% من إصابات كورونا مصدرها أوروبا والولايات المتحدة"، وأن "90% من إصابات كورونا في الصين مصدرها الخارج، وأن أكبر تهديد للصين هو الإصابات القادمة من الخارج".