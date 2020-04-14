إصابة 13 فردا في سلاح الجو الإسرائيلي بكورونا

ذكرت "القناة 12" العبرية، أن الفحوص الطبيبة أظهرت إصابة 13 فردا في سلاح الجو بفيروس كورونا، أثناء مشاركتهم في دورة طيران أجريت مطلع الشهر الجاري، توقفوا عن استكمالها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في صفوف قواته بلغ 155 فيما يخضع أكثر من ألفي جندي وضابط للحجر الصحي.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن ارتفاع حصيلة الإصابات بالعدوى في البلاد إلى 11235 حالة.