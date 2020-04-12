سيناتور أمريكي: ما فعلته السعودية أثناء وباء كورونا لا يغتفر أو ينسى

اعتبر سيناتور أمريكي، الاحد، أن ما فعلته السعودية بإغراق أسواق النفط أثناء وباء كورونا "لا يغتفر ولا ينسى".

وقال السيناتور الأمريكي دان سوليفان إن ما فعلته السعودية بإغراق أسواق النفط أثناء وباء كورونا لا يغتفر ولا ينسى، مشيرا في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عنه، إلى أن السعودية اتخذت خطوة بعد خطئها الذي لا يغتفر.

ودعا سولفيان، السعودية إلى حل مشكلة إغراق الأسواق بالنفط، والتحرك الآن لخفض الانتاج، مشيدا في ذات الوقت بمشاركة السعودية في الاتفاق الخاص بخفض الانتاج لكنه قال إن "الأفعال أبلغ من الأقوال".

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري كيفن كريمر، للصحفيين إن الرياض شنت حربا على منتجي النفط الأمريكيين بينما كانت قواتنا تحميهم.

واضاف أن خطوات السعودية التالية ستحدد ما إذا كان يمكن إنقاذ شراكتنا الاستراتيجية.

وسبق للسيناتور كيفين كريمر أن طالب الرئيس الامريكي ترامب بحظر استيراد النفط الخام من روسيا والسعودية ردا على حرب أسعار النفط.