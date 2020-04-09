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حاكم نيويورك: عدد المتوفين بفيروس كورونا يفوق ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر


سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، الأربعاء، رقما قياسيا جديدا في ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بـ779 حالة جديدة، استمرارا للزيادة الحادة لهذا المعدل.

وقال حاكم نيويورك أندريو كوومو في مؤتمر صحفي إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 779 حالة، ليصل إلى نقطة إلى 6268 بعد أن كان على مستوى 5489 أمس الثلاثاء".

وأشار كوومو إلى أن "حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك تتفوق بكثير على عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، والتي أودت بحياة 2753 شخصا".

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