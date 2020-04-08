وزير بريطاني: حالة جونسون مستقرة

قال مسؤول بوزارة الصحة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون في وضع مريح ومستقر ومعنوياته جيدة جراء إصابته بفايروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة بوزارة الصحة إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء "رئيس الوزراء في حالة مستقرة... تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي ..سيعود قريبا للقيادة"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام. إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.