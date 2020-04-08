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السعودية تسجل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يصل إلى 2932 حالة


أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مؤكدة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 2932 حالة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول تطورات أزمة كورونا، إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 41 حالة.

وأفاد العبد العالي، بتسجيل 16 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالمرض، مشيرا إلى أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تعليقا على هذه البيانات: "نحن أمام مرحلة مهمة في رصد انتشار فيروس كورونا محليا".

واتخذ مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الافتراضية مساء أمس الثلاثاء، قرارات بتنفيذ مبادرات تبلغ قيمتها نحو 120 مليار ريال للتخفيف من تداعيات كورونا و15 مليار ريال للقطاع الصحي.

وقرر مجلس الوزراء السعودي إعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي. وقال إن "الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية".

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