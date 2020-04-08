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"الصحة العالمية" تخرج عن صمتها بعد تهديد ترامب


انتقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق مساهمات حكومة الولايات المتحدة إلى ميزانيتها على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، هانس كلوغي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن تعليقات ترامب الأخيرة بهذا الشأن: "لا نزال نواجه حتى الآن مرحلة حادة من الجائحة، وهذا الوقت ليس مناسبا لخفض التمويل".

من جانبه، دافع كبير مستشاري الأمين العام للمنظمة، بروس أيلوارد، عن علاقات المنظمة مع الصين، ورفض اتهامات ترامب بانحياز "الصحة العالمية" ل‍بكين.

وأوضح المسؤول أن التعاون مع الصين بغية "الوصول إلى كل ما يمكن" في المراحل المبكرة من الجائحة كان يحظى بأهمية حرجة، بغية دراسة الفيروس الجديد الذي بدأ تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر الماضي.

وتابع: "هذا ما فعلناه مع كل دولة متضررة أخرى مثل إسبانيا، ولم يكن هناك أي شيء استثنائي في تعاملنا مع الصين".

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