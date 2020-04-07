ترامب يهاجم الصحفيين: لانملك إعلاما عادلا

تهرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشكل متكرر من الأسئلة حول تقرير المفتش العام، والذى قال إن المستشفيات لم تتمكن من الوصول إلى الاختبارات التي تحتاجها.

وقاطع ترامب تساؤلات حوله في المؤتمر الصحفي اليومي، وطلب اسم المفتش العام وتاريخ التعيين، وحاول الرئيس الإيحاء، دون دليل، بأن المفتش العام وراء التقرير له دوافع سياسية.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن ترامب بدا منزعجًا أكثر من أي وقت مضى بسبب الأسئلة حول تقرير المفتش العام حول الاختبارات ، حيث هاجم شخصياً الصحفيين ، وقال "يجب أن تقول تهانينا ، عمل رائع ، بدلاً من أن تكون مروعًا للغاية" ، و "أتمنى أن يكون لدينا إعلام عادل في هذا البلد ونحن لا نملك ذلك."

وألمح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عندما سُئل عن اقتراحه الأسبوع الماضي أنه كان ينظر في فرض قيود سفر حول النقاط الساخنة ، إنه لا يخطط للقيام بذلك.

وقال "نحن ننظر إليها. لقد قطعت شركات الطيران مساراتها. نحن بحاجة إلى بعض الرحلات الجوية للاستخدام في حالات الطوارئ للعسكريين والأطباء. هناك عدد قليل جدا من الرحلات الجوية. الرحلات الخارجة ممتلئة بنسبة 3-4٪. إنها بشكل عام طائرات فارغة للغاية ، لكنها كمية صغيرة من الرحلات الجوية مقارنة بالمجمل ."