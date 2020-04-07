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ترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية


هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، منظمة الصحة العالمية وقال إنه رفض توصيتها "الخاطئة" بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب "منظمة الصحة العالمية فجرت ذلك، لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين".

وأضاف متوعدا "سوف ننظر في هذا الأمر بشكل جيد، لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر".

وتساءل: "لماذا قدموا لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟".

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