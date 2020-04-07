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خبير بارز في بريطانيا يكشف عن "السبيل الوحيد" لإنهاء الإغلاق والعزلة الكاملة بسبب كورونا


كشف أحد كبار الخبراء في بريطانيا عن أن توسيع نطاق الاختبارات وتتبع الاتصال الدائم، هو السبيل الوحيد لإنهاء الإغلاق الكامل الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وألمح البروفيسور نيل فيرغسون، الذي كان فريقه في كلية إمبريال كوليدج لندن يقدم المشورة للحكومة، إلى أن القيود الحالية "من شبه المؤكد" سيتم رفعها بمجرد تكثيف الاختبار.

وحتى هذه النقطة، كانت استراتيجية خروج بريطانيا غير واضحة، حيث اقترح بعض الخبراء قيودا متقطعة أو الحجر الصحي الإقليمي حتى يتوفر اللقاح أو العلاج.

ولكن البروفيسور فيرغسون ألمح إلى أن الإغلاق الحالي يمكن رفعه في غضون أسابيع، وحتى تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه بريطانيا بعد ذلك.

وقال أيضا: "نريد أن تصل أرقام الحالات إلى نقطة منخفضة حيث يمكننا البدء في استبدال تدابير أخرى للجوانب الأكثر تدخلا، والمكلفة اقتصاديا من الإغلاق الحالي، ومن شبه المؤكد أن هذه الإجراءات الإضافية ستشمل اختبارا مكثفا يعود إلى محاولة تحديد جهات اتصال الحالات ووقف سلاسل نقل العدوى. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عندما يكون لدينا عدد أقل بكثير من الحالات في اليوم مما لدينا في الوقت الحالي".

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