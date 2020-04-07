للمرة الأولى منذ ظهور الفيروس.. الوفيات في الصين "صفر"

سجّلت الصين حصيلة يومية خالية من أيّ وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، في سابقة من نوعها في هذا البلد منذ بدأ في كانون الثاني الإعلان يومياً عن عدد ضحايا وباء كوفيد-19.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنّ "عدد الإصابات الجديدة المسجّلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة من الخارج".

ومنذ اذار فأن عدد المصابين الجدد بالفيروس يتضاءل في الصين، لكنّ البلاد تواجه موجة عدوى أخرى مصدرها الإصابات الوافدة من الخارج والتي بلغ عددها لغاية اليوم حوالي ألف إصابة.

بالمقابل، توفّي 1150 شخصاً من جرّاء الفيروس في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجّل في هذا البلد، بحسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

والولايات المتحدة أصبحت هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء كما أنّها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف مما يعني أنّها قد تلحق قريباً بركب كلّ من إيطاليا (16.523 وفاة) وإسبانيا (13.005 وفيات).