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النرويج تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة النرويجية أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة، مشيرة إلى وتائر منخفضة لانتشار الفيروس.

وأوضح وزير الصحة النرويجي، بينت هويي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن شخصا مصابا بفيروس كورونا ينقل الفيروس إلى 0.7 شخص بالمتوسط.

يشار إلى أن هذه المؤشرات أفضل من الهدف الذي حددته السلطات النرويجية، حيث كانت السلطات تسعى إلى منع نقل الفيروس من شخص إلى أكثر من شخص آخر.

ومن المرتقب أن تتخذ السلطات النرويجية يوم الأربعاء المقبل قرارا بشأن تمديد أو عدم تمديد الإجراءات التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت السلطات قد فرضت قيودا على مختلف الأنشطة، بما في ذلك إغلاق المدارس، حتى منتصف أبريل الجاري.

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