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تسجيل 1340 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ما يرفع الحصيلة إلى 8503


سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوى المميتة إلى 8503.

ووفقا للإرقام التي نشرتها جامعة جونز هوبكينز، فقد وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة. 

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة قاتمة، حيث تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في يوم واحد، بينما حذر المسؤولون من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المعركة لوقف انتشار الفيروس.

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة البيت الأبيض لجهود مكافحة فيروس كورونا، إن الاختبار الكبير سيأتي في الأيام المقبلة،

وأضافت أن "الأسبوعين المقبلين مهمان للغاية. هذه هي لحظة عدم الذهاب إلى متاجر البقالة، وعدم الذهاب إلى الصيدليات، ولكن القيام بكل ما في وسعك للحفاظ على عائلتك وأصدقائك في أمان، وهذا يعني أنه على كل شخص الإلتزام بمسافة التباعد وغسل اليدين".

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تسجيل 1340 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ما يرفع الحصيلة إلى 8503
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