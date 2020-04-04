الصفحة الدولية

روحاني يعلن عن إجراءات جديدة في البلاد لمواجهة تفشي كورونا


اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن البلاد ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة "التباعد الذكي".

وقال روحاني خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، "ستعلن وزارة الصحة اليوم عن تفاصيل خطة التباعد الذكي .. أولويتنا صحة وسلامة المجتمع، كما أن مصير الأعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة ومستقبل أبنائنا أمر مهم بالنسبة لنا".

ولفت روحاني إلى أنه تم تحقيق نتائج جيدة خلال المرحلتين الأولى والثانية من خطة التباعد الاجتماعي، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي.

وشدد روحاني على ضرورة أن يعلم ويدرك الشعب بأن أي قرار تتخذه الحكومة مبني على أساس دراسات علمية دقيقة واستشارات مع أخصائيين.

ودعا روحاني إلى ضرورة التأكد من أن الموظفين والمراجعين والعمال والتجار يراعون البروتوكولات الصحية في أماكن العمل.

 

وأضاف روحاني "ينبغي إدارة أزمة فيروس كورونا بحيث لا تسبب مشاكل لحياة المواطنين .. نعمل على تأمين صحة وسلامة المواطنين وضمان وضعهم المعيشي والاقتصادي .. الطبقة الفقيرة هي التي تتلقى الصدمات الاقتصادية الأقوى من فيروس كورونا".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني في هجوم مسلح
طبيبة روسية شهيرة تكشف سر المناعة ضد كورونا
روحاني يعلن عن إجراءات جديدة في البلاد لمواجهة تفشي كورونا
ايران: خمسة أيام ونعلن النتيجة النهائية لدواء يعالج كورونا
الكويت تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
المانيا.. انتهاء الحجر الصحي لميركل وعودتها إلى مقر المستشارية
معهد ايطالي: لا دلائل علمية على بقاء كورونا في الهواء
نيويورك تسجل أعلى معدل وفيات يومي من كورونا وتستنجد
ترامب يخضع مجددا لاختبار كورونا.. والبيت الأبيض يعلنها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك