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الذكاء الصناعي يكتشف دواء لعلاج فيروس كورونا


اكتشف علماء روس بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الصناعي أكثر من عشرة أدوية فعالة في علاج فيروس كورونا من بين الأدوية الحالية والتجريبية التي اجتازت الاختبارات السريرية.

ويفيد موقع ResearchGate، بأن العلماء استخدموا في عملهم قاعدة مبنية على مبدأ الشبكات العصبية، ودرسوا استجابة عشرات الآلاف من ملامح التعبير الجيتي لتأثير الأدوية. وبهذه الطريقة تمكنوا من تحديد الأدوية الفعالة ضد الفيروسات بما فيها SARS-CoV و SARS-CoV-2. .

وقد تم اعتماد ستة من هذه الأدوية لاستخدامها في علاج المصابين ب‍فيروس كورونا في عدد من البلدان، وتسعة أدوية أخرى تخضع حاليا للاختبارات السريرية، أظهر بعضها فعالية جيدة ضد النماذج المخبرية لعدوى فيروس كورونا.

ويقول بيوتر فيديتشيف، رئيس فريق البحث من شركة Gero، "مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع الطارئة الحالية، وكذلك الوضع القانوني والتنظيمي لعدد من الأدوية المقترحة، سيصبح بالإمكان اختبارها سريريا ضد فيروس كورونا، حال التأكد من فعاليتها المضادة للفيروسات".

ويشير العلماء، إلى أنه توجد أدوية تقتل الخلايا التالفة، ضمن الأدوية المقترحة. وهذه الأدوية وفقا لرأي الخبراء، تستخدم في علاج أمراض الشيخوخة، لذلك يمكن أن تستخدم في فترة انتشار الأوبئة لحماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

 

ووفقا للخبراء، يجب أن تخضع الأدوية المقترحة لاختبارات مخبرية وسريرية، لأنه لا يمكن وصفها للمرضى قبل الحصول على موافقات الجهات المختصة.

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