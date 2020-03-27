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الرئيس الصيني يعرض على ترامب المساعدة لمكافحة كورونا


قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس شي جين بينغ أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، أنه يأمل أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة لتحسين العلاقات الثنائية، وأن بلاده تصرفت بشفافية فيما يخص فيروس كورونا الجديد.

كما قال شي لترامب إن التعاون بين البلدين هو الخيار الصحيح الوحيد، وإن الصين مستعدة لمساندة الولايات المتحدة في مكافحة كورونا الجديد، وذلك وفقا لتفاصيل المحادثة التي نشرتها الخارجية الصينية.

وجاءت هذه الدعوة وسط حرب كلامية تدور منذ فترة طويلة بين بكين وواشنطن بشأن قضايا متعددة، من بينها فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وانتشر في شتى أنحاء العالم.

واتهم ترامب ومسؤولون أميركيون كبار آخرون الصين بانعدام الشفافية بشأن الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 24 ألف شخص على مستوى العالم، مما أثار غضب بكين.

وأكد شي لترامب خلال المكالمة أن الصين تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة بشأن الوباء، الذي أصاب أكثر من 80 ألفا في الصين.

وأوضح الرئيس الصيني أن بلاده تتقاسم المعلومات حول "كوفيد-19" بطريقة منفتحة وشفافة ومسؤولة مع منظمة الصحة العالمية والدول، بما فيها الولايات المتحدة، منذ بداية تفشي الفيروس، مشددا على أنها لم تتوان عن تقديم معلومات، مثل التسلسل الجيني للفيروس.

وأضاف أن الصين تتقاسم أيضا الخبرات حول الوقاية من الفيروس واحتوائه وعلاجه دون تحفظ، و"تقدم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساعدة للدول المحتاجة"، مشيرا إلى أنها ستواصل القيام بذلك، والعمل مع المجتمع الدولي للتغلب على تفشي الفيروس.

وعرض شي تقديم الدعم للولايات المتحدة التي تجاوز عدد الإصابات فيها الآن مثيله في الصين.

وقال الرئيس الأميركي على تويتر إنه ناقش مع نظيره الصيني "بتفصيل كبير" تفشي فيروس كورونا.

وذكر ترامب على تويتر: "لقد مرت الصين بالكثير وأصبحت على دراية كبيرة بالفيروس... نحن نعمل معا بشكل وثيق".

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