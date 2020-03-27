قطر تسجل 11 إصابة جديدة بـ "كورونا" وارتفاع الإجمالي إلى 537 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 11 حالة مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا"، ما يرفع الإجمالي إلى 537 حالة.

وبلغ عدد المتعافين من المرض 41 حالة؛ فيما تم فحص 12258 شخصا على "كوفيد 19".

واتخذت قطر قرارا عاجلا، مساء اليوم الأربعاء، بشأن القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد،

حيث أعلن مصرف قطر المركزي في بيان نشرته وكالة "رويترز" أنه سيؤجل أقساط القروض لمدة 6 أشهر للقطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مصرف قطر المركزي أنه وافق على تأجيل أقساط القروض والفوائد لمدة ستة أشهر للقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك إن القرار أيضا نص على "تخصيص نافذة إعادة شراء (ريبو) تكون بنسبة صفرية، تستخدم بواسطة البنوك في تأجيل أقساط القروض".

كما ألغى البنك الرسوم على تعاملات نقاط البيع والسحب من ماكينات الصرف الآلي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض ‏فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة ‏كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.‏