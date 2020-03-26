ظريف: بومبيو وزير كراهية وليس خارجية

وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الاميركي بانه وزير كراهية وليس خارجية، لافتا الى ان بومبيو لا يكف عن الكذب حتى في هذه الظروف.

وتعليقا على التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي كتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان بومبيو لا يكف عن الكذب حتى في هذه الظروف التي ينتشر فيها وباء (كوفيد-19).

واضاف: لا احد يستغرب من انه (بومبيو) وزير كراهية وليس خارجية.

وكان وزير الخارجية الاميركي قد علق على رفض ايران لعرض اميركا تقديم مساعدات انسانية ظاهريا، مؤكدا في الوقت ذاته في تناقض صارخ بان الضغوط القصوى على ايران ستستمر.