الصفحة الدولية

الصين تواصل هزيمة كورونا.. صفر إصابات محلية لليوم السابع


أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني، لم يسجل أي إصابة محلية بفايروس كورونا المستجد.

وأضافت اللجنة الوطنية الصينية، أنه تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفايروس كورونا وأن جميعها لمسافرين قادمين من الخارج.

وتابعت اللجنة، أنها سجلت 67 حالة جديدة حتى نهاية أمس الأربعاء، صعودا من 47 حالة في اليوم السابق ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 81285 حالة.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا إجمالي 3287 حالة وفاة بنهاية أمس الأربعاء بزيادة ست حالات عن اليوم السابق، وفقاً لـ"سبوتنك".

وتعد تلك المرة السابعة التي تعلن فيها الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية، حيث ظلت 6 أيام بدون تسجيل أي إصابة، تخللها فقط يوم واحد "الثلاثاء 24 مارس/آذار"، حيث أعلنت فيه تسجيل 4 حالات محلية.

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