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ترامب يعلن حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا


اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، حالة الطوارئ في ولايات نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا، فيما اشار الى أن الاسابيع المقبلة ستكون عصيبة في نيويورك.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده الخميس، "سأوقع على حزمة المساعدات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمجرد إقرارها من الكونغرس"، مشيرا الى أن "حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها ترليوني دولار هي الأكبر على الإطلاق وتهدف إلى عدم خسارة العمال وظائفهم".

واضاف ترامب أن "الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات"، منوها الى أن "الكونغرس يقترب من إقرار حزمة الإنقاذ الخاصة ب‍كورونا وستكون الأكبر في التاريخ لتحفيز الاقتصاد".

واكد الرئيس الأمريكي، أنه "ليس مضطرا لاستخدام قانون إنتاج الدفاع"، موضحا أن "الوضع في نيويورك هو أكبر مشكلة تواجهنا حتى الآن".

وتابع ترامب: "أقوم بكل ما يمكن لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب الآن"، معربا عن امله أن "تعود الحركة إلى المجتمع وبعض الفئات ستعود إلى العمل قبل غيرها".

وحذر ترامب قائلا "أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك بسبب انتشار فيروس كورونا"، معلنا "حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا".

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