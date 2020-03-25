بومبيو يطلب من بن سلمان “تهدئة الأمور” في أسواق الطاقة

طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، “تهدئة” الأمور في أسواق الطاقة والمال العالمية التي تشهد هبوطا حادا مستمرا على خلفية قضايا عدة.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية موؤغان أورتاغوس في بيان الأربعاء أن “بومبيو تحدث مع بن سلمان عبر اتصال هاتفي أمس الثلاثاء”، وأشارت إلى أن “كلا الجانبين أعربا عن قلقهما العميق من قضية COVID-19 والحاجة إلى عمل كل الدول بشكل مشترك لاحتواء الجائحة”.

وأضاف البيان أن “وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي ركزا اهتمامهما على ضرورة ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية في ظروف الردود العالمية”، وتابع “بومبيو شدد أن لدى السعودية فرصة حقيقية لتهدئة أسواق الطاقة والمال العالمية، بصفتها زعيمة لمجموعة العشرين (في هذه الفترة) ورائدة مهمة في مجال الطاقة، وخصوصا عندما يواجه العالم حالة من عدم اليقين الاقتصادي الخطير”.