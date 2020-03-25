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واشنطن بوست تصف تصريحات ترامب حول كورونا بـ"الطائشة"


وصفت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، اليوم الاربعاء، تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس حول فيروس كورونا بانها "طائشة".

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم، إن تصريحات دونالد ترامب حول إعادة الحياة إلى طبيعتها في أمريكا في منتصف الشهر المقبل تنم عن تفكير متهور.

وتقول الافتتاحية، إن "سفينة السياحة (دايموند برنسيس) عادت من اليابان في 3 شباط/ فبراير، لكنها توقفت قبل عودتها ست مرات، وفي ثلاث دول، وغادرها مسافر في هونغ كونغ وتظهر عليه أعراض المرض، وتم التأكد من إصابته من خلال فحصه بعد وصوله إلى الأرض".

وتشير الصحيفة إلى أن السلطات اليابانية قامت بفحص 3711 من المسافرين والطاقم، واكتشفت أن 721 مسافرا كانت نتائجهم إيجابية، بينهم 331 كانوا يعانون من الأعراض أو لم تكن لديهم أعراض في وقت الفحص.

وتلفت الافتتاحية إلى أنه "تم تضمين النتائج في تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض ومنعها، نشر في يوم الاثنين، ويشير بشكل مهم إلى تحديات إدارة الرد على الوباء، فعندما يسكن الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي قد لا تظهر الأعراض على الأشخاص، وربما تم نقله للآخرين".

وتفيد الصحيفة بأنه في دراسة أولية في الصين، أجريت على أشخاص جاءوا إلى شونغكينغ من ووهان، أظهرت أن نسبة 18% منهم كانوا دون أعراض، ومن بينهم أطفال وكبار في العمر، و"هذا أمر لا يختلف عن الحالات التي نراها في الإنفلونزا، المرض المتوطن الذي يعود مرة تلو الأخرى، إلا أن فيروس كورونا هو أشد فتكا".

وتجد الافتتاحية أن "حقيقة أن الكثير من الأشخاص يحملون المرض نتيجة الإصابة ب‍فيروس كورونا ولا يشعرون بالأعراض يجب أن تمنح مساحة للتفكير في الأشهر المقبلة، وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن الناس (سيعودون إلى العمل) في الوقت الذي يرغبه لإعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي، وقال إن هذا سيحدث قريبا مع التزام الناس بالاحتياطات، مثل التباعد الاجتماعي، وقال: (نستطيع عمل الأمرين معا)".

وتتساءل الصحيفة قائلة: "لكن، ماذا لو كان هناك عامل أو زميل في المكتب يحمل الفيروس ولا تظهر عليه الأعراض ويقوم بنشره؟ وماذا لو كانت العودة إلى العمل سببا في انفجار حالات على نطاق واسع؟ وكيف يمكن للناس التأكد من أن أي شخص يستخدم ثلاجة الماء لم يصب أو تعافى من الإصابة؟".

وتعلق الافتتاحية قائلة إن "العودة إلى العمل قريبا هي قرار متهور، فهناك حاجة لوقت من أجل كسر سلسلة نقل الفيروس، والعودة في وقت ما إلى العمل ضرورية إن لم تكن أمرا محتوما، وحتى يتم التوصل إلى لقاح أو علاج تم فحصه وتصنيعه فإن العودة إلى الحياة الطبيعية ستظل مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية معلقة".

وتقول الصحيفة: "يجب التخطيط الآن حيث يتوفر الوقت، وهناك ضرورة لزيادة حالات الفحص، ويجب تخفيف مشكلة نقص الأسرة في المستشفيات، وهناك حاجة لأجهزة التنفس والأقنعة الواقية، والأزمة الحالية اليوم هي لفت انتباه البيت الأبيض لقوة المهام الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، ويجب على ترامب تعيين شخص ذي خبرة وتجربة ومنحه سلطة ليخطط للمرحلة المقبلة التي ستقودنا إلى عام 2021 على الأقل".

وتختم "واشنطن بوست" افتتاحيتها بالقول: "لا يمكن بدء المرحلة المقبلة في الأسبوعين القادمين كما يعلل ترامب نفسه، حتى لو بقينا في وضعنا الحالي لمدة أطول، كما فعلت الصين، فدون تحضير للمرحلة المقبلة فإن الفيروس سيعود هادرا بقوة".

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