الصين ترفع القيود على إقليم هوباي المعزول منذ انتشار فيروس كورونا

رفعت الصين، اليوم الأربعاء، الإجراءات الصارمة التي فرضتها منذ أشهر في إقليم هوباي الصيني مركز وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ ديسمبر 2019.

وقالت السلطات الصحية الوطنية أنه لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في البلاد، لكن هناك 47 إصابة "مستوردة" من الخارج خلال الفترة نفسها.

وسجلت 474 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، قالت وزارة الخارجية الصينية إن معظمهم صينيون عائدون إلى بلدهم.

وسجلت أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة بينها ثلاث في هوباي الإقليم الواقع في وسط الصين وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سجلت فيها إصابات بالفيروس.

وأعلنت بكين الثلاثاء أن الحجر الذي فرض على خمسين مليون شخص في ووهان منذ يناير سيلغى مما يمنحهم إمكانية التنقل إذا كانوا في صحة جيدة. ولكن المدارس ستبقى مغلقة حاليا.

في المقابل، يتوجب على سكان ووهان الانتظار حتى الثامن من أبريل ليتمكنوا من مغادرة المدينة.