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عالم كيمياء تنبأ بتطور فيروس كورونا في الصين يتوقع نهاية الوباء "قريبا"


توقع العالم "مايكل ليفيت" الحائز جائزة نوبل، الذي سبق وتنبأ بشكل تطور فيروس كورونا في الصين، قرب نهاية الوباء في العالم.

وتفيد صحيفة Los Angeles Times، بأن عالم الكيمياء مايكل ليفيت من جامعة ستانفورد، الحائز جائزة نوبل، أعلن أن "كل شيء سيكون على مايرام" وأنه يتوقع نهاية وباء COVID-19 الذي سببه فيروس SARS-CoV-2سينتهي قريبا.

يذكر أن العالم مايكل ليفيت، أعلن في شهر فبراير الماضي عن توقعاته بتطور انتشار فيروس كورونا في الصين وقد تحققت جميعها، حيث حدد حينها نقطة التحول في انتشار الفيروس في الصين وبداية نهايته وانخفاض عدد الوفيات. كما حدد عدد الذين سيقضي عليهم الوباء (3250 شخصا) وعدد المصابين بـ (80 ألف شخص). وتؤكد الحقائق توقعات العالم، حيث بلغ عدد المصابين في الصين 81 ألف شخص توفي منهم 3.2 ألف.

ووفقا لتوقعاته الجديدة قريبا جدا سينتهي الوباء في الولايات المتحدة وبقية مناطق العالم، وقال "الشيء المهم حاليا الآن، هو السيطرة على الذعر والفوضى" .

ويؤيد هذه التوقعات خبراء آخرون من بينهم سيرغي كيسيليوف، مدير مختبر تقنيات الخلايا في معهد بافلوف للوراثة العامة، حيث أشار إلى أن "الفيروس سيضعف، وان أعراضه السريرية لن تظهر بهذه القوة وتصبح خفيفة".

ومن جانبه يقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف ، لكل مرض فيروسي "حدود" بانتهائها يموت الفيروس المسبب للمرض.

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عالم كيمياء تنبأ بتطور فيروس كورونا في الصين يتوقع نهاية الوباء "قريبا"
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