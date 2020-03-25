الصفحة الدولية

وفاة زعيم "الزرادشتية" في إيران بكورونا..


أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة أفلاطون سوهرابي رئيس الجمعية الزرادشتية في مدينة شيرا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد التلفزيون أن سوهرابي، زعيم الديانة الزرادشتية، توفي عن عمر يناهز 72 عاماً في مستشفى بمدينة شيراز كان يتلقى العلاج فيها بعد إصابته بالفيروس.

وتعتبر إيران من أكثر دول العالم تضرراً بفيروس كورونا، فقد تفشى الفيروس في جميع المدن الإيرانية، وأصيب به أكثر من 24 ألف شخص، وتوفي نحو 1924 آخرين.

والديانة الزرادشتية هي واحدة من أقدم الأديان في العالم والتي لم تنقطع ممارستها حتى الآن، وكانت الدين الرسمي للإمبراطوريات الأخمينية والبارثية والساسانية.

وتعد واحدة من أقدم الديانات التوحيدية في العالم، إذ ظهرت في بلاد فارس قبل 3500 سنة، وهي تعتمد على تقديس عناصر الطبيعة خاصة الشمس فهي لها حٌرمة عظيمة في هذا الدين، إلا أن النار أعظم شأنا، لذلك دخلت كعامل رئيسي في عباداتهم، وبيوت النار هي مراكز العبادة والتقديس لهذا الدين.

كما يسود اعتقاد بأن أتباع هذه الديانة يعبدون النار، إلا أنه وفقاً لتعاليم هذه الديانة يعتبرون النار والماء أدوات من طقوس الطهارة الروحية.

ويتراوح عدد أتباع هذه الديانة حول العالم من 110 -120 ألف شخص.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عالم كيمياء تنبأ بتطور فيروس كورونا في الصين يتوقع نهاية الوباء "قريبا"
نيابة اسطنبول تصدر لائحة اتهام بحق 20 سعوديا في قضية مقتل خاشقجي
الإمارات تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا.. وتعميم هام من الصحة
وفاة وزير الدفاع السوداني
وفاة زعيم "الزرادشتية" في إيران بكورونا..
شركة روسية تبتكر جهاز استنشاق يسهل علاج فيروس كورونا
الرئيس الإيراني يعلن تخطي "الموجة الأولى" من انتشار فيروس كورونا
البنتاغون: إصابة 3 عسكريين على متن حاملة طائرات أمريكية بفيروس كورونا
ترامب يحذر من أن الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا يعرض البلاد للدمار
الصين: أمريكا تحاول الآن التشهير بالآخرين والعثور على كبش فداء
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك