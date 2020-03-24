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البنتاغون: إصابة 3 عسكريين على متن حاملة طائرات أمريكية بفيروس كورونا


أفاد البنتاغون بتسجيل الإصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" لدى 3 عسكريين من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "USS Theodore Roosevelt".

وقال القائم بأعمال وزير القوات البحرية الأمريكي، ثوماس مودلي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء عبر جسر فيديو: "تم رصد 3 حالات للإصابة بـCOVID-19 بين أفراد الطاقم على متن حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt".

وأضاف مودلي: "هذه أول حالات للإصابة بـCOVID-19 على متن سفينة تنفذ دورية عسكرية. تم وضع هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي ومن المقرر إجلاؤهم من السفينة جوا. وهذا الأمر يمكن أن يتم اليوم".   

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