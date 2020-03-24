نيويورك تسجل 25 ألف و665 إصابة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 ألف و665 إصابة بفيروس كورونا في الولاية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام أنها منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

نقلت "سكاي نيوز" أن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أكد اليوم الثلاثاء، تسجيل 25665 إصابة بفيروس كورونا

وكان أندرو كومو أصدر، أمس الاثنين، قرارًا طارئًا يوجه المستشفيات إلى زيادة قدرتها الاستيعابية بنسبة 50%، استجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38% بين عشية وضحاها إلى 20875 حالة يوم أمس الاثنين.

وقال كومو في كلمة نقلتها شبكة "سي إن بي سي"، إن نيويورك هي الولاية الأكثر تضررًا في أمريكا، وتأتي قبل نيوجيرسي وكاليفورنيا وواشنطن، موضحًا أن نيويورك المدينة مسؤولة عن 12 ألف إصابة من إجمالي الإصابات في الولاية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن "هناك اختبارات مجانية تجرى للكشف عن حالات كورونا".