شمخاني: الساسة الأمريكيون يعتبرون كورونا فرصة لمواصلة العداء

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، أن الساسة الأمريكيين هم الوحيدون الذين يعتبرون فيروس كورونا فرصة لمواصلة العداء.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كتب على صفحته في تويتر: السياسيون الأمريكيون هم الوحيدون الذين يعتبرون كورونا فرصة لمواصلة العداء ، على سبيل المثال سعادة وزير التجارة الأمريكي اثر تفشي كورونا في الصين وآثاره الاقتصادية الإيجابية للولايات المتحدة أو اقتراح هجوم عسكري على إيران من قبل بومبيو الواهم. بالمناسبة فيروس كورونا حصيلة أي عقل مريض ومجرم؟