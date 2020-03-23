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الصين تعلن شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس "كورونا"


أكدت آخر إحصائيات الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين شفاء 90% من المصابين بفيروس كورونا، وبقاء وجود 5120 مصابا فقط في المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت الهيئية الحكومية إنها "تسجل انخفاضا في عدد المصابين كل يوم"، مشيرة إلى أن "من بين 81093 شخصا تأكدت إصابتهم ب‍فيروس كورونا، شفي 72702 شخص وغادروا المستشفيات".

وأوضحت الهيئة أنه "دون احتساب أعداد المصابين في مقاطعة هوبي، أصيب 13293 شخصا بفيروس "كورونا" في بقية المناطق الأخرى، توفي منهم 117 شخصا، أي أن نسبة الوفيات خارج ووهان مثلت 0.88%".

وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أصيب 67800 شخص، توفي منهم 3153 شخصا، ومثلت نسبة الوفيات في هذه المقاطعة 4.65%.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية لم تسجل في الأيام الأخيرة أي إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.

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