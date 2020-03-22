لعدم التزام الموطنين.. الكويت تبدأ حظر تجول جزئي

أعلنت السلطات الكويتية، عن تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا بداية من اليوم الأحد، وعزت القرار إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، خلال مؤتمر صحفي عقد في ساعة متقدمة من ليلة امس، بعد انتهاء جلسة استثنائية للحكومة في قصر السيف بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، إنه قد تقرر فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتبارا من يوم غد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وأوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

كما ذكر الصالح أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي تمديد تعليق العمل في كافة المؤسسات التي كان من المقرر انتهاؤها في 26 مارس الجاري لمدة أسبوعين إضافيين.

وسجل الكويت 17 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 176، ولم تسجل أي حالات وفاة في البلاد حتى الآن.