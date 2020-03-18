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روحاني: ايران ردت وسترد على اغتيال قاسم سليماني


اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، أن ايران ردت على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مهددا بالرد من جديد.

وقال روحاني في كلمة القاها اليوم، إن الصناعة النووية الإيرانية في حلّ من جميع القيود التي فرضت عليها، مؤكدا أن "العدو لم يتمكن من إخضاع إيران عبر الضغوط الاقتصادية"، في إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وخاصة على صادرات البلاد من النفط التي تعد عصب الاقتصاد الإيراني.

كما أشار روحاني إلى أن بلاده ردت، وسترد على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وفي وقت سابق، أعلنت طهران تخليها عن الالتزام بالقيود الرئيسية المنصوصة في الاتفاق النووي الإيراني، لكنها شددت على أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مستعدة للعودة للوفاء بالتزاماتها في حال رفع العقوبات وضمان مصالح إيران المذكورة في الصفقة.

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روحاني: ايران ردت وسترد على اغتيال قاسم سليماني
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