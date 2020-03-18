بعد النتائج "المبشرة".. شركة فرنسية تعتزم تقديم علاج لالاف المصابين بكورونا

أعلنت شركة فرنسية لصناعة الأدوية، عن استعدادها لتقديم نحو 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بفايروس كورونا المستجد وذلك بعد النتائج "الإيجابية والمبشرة" خلال التجربة العلاجية.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن شركة الأدوية اتخذت القرار بتقديم العلاج للمرضى بعد أن أثبت جدواه خلال التجارب الأخيرة، مضيفة أن الدواء هو مضاد للملاريا أثبت فعالية كبيرة في شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد،

وقال متحدث باسم الشركة الفرنسية إنه على ضوء النتائج المبشرة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإن "سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشددا في الوقت نفسه على أن المجموعة مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".