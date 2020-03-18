كورونا تُهزم في الصين.. إصابة محلية واحدة لليوم الثاني على التوالي

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن البر الرئيسي للبلاد سجل 12 حالة إصابة جديدة وافدة وواحدة محلية بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، انخفاضا من 21 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الواردة من الخارج يفوق ولليوم الخامس على التوالي، عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة محلية واحدة فقط في ووهان أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن حصيلة الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني ارتفعت إلى 80894 مصابا.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات ب‍كورونا في البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

وسجلت الوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس في البلاد، ومن بينها عشر حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة.

وخرج 922 شخصا من المستشفيات يوم الثلاثاء بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 69601 شخصا، فيما انخفض عدد المرضي الذين يعانون من حالات خطيرة بواقع 208 إلى 2622 شخصا.

وبنهاية يوم الثلاثاء، تم تسجيل 167 حالة مؤكدة، بينها 4 وفيات في هونغ كونغ، و13 حالة مؤكدة في ماكاو و77 حالة مؤكدة في تايوان، بينها وفاة واحدة.